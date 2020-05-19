Зупинений матч Альбасете, через образи Зозулі, можуть дограти раніше за інших

Визначилась доля матчу Райо Вальєкано - Альбасете

Матч 20-го туру іспанської Сегунди між командами Райо Вальєкано і Альбасете, який був перерваний, може бути дограний 9 червня, раніше старту всіх інших поєдинків.

Про це повідомляє AS.

15 грудня 2019 року матч був зупинений після першого тайму за рахунку 0:0, оскільки Альбасете відмовився виходити на другий тайм. В першому таймі з трибун мадридського стадіону Вальєкас лунали образливі вигуки на адресу українського форварда гостей Романа Зозулі. Фанати Райо Вальєкано співали "Zozulia eres un nazi" (Зозуля ти нацист), арбітр Хосе Лопес був змушений двічі призупинити гру.

Перший після рестарту повний тур Ла-Ліги і Сегунди може відбутися 12 червня.

Нагадаємо, апеляцію Райо Вальєкано у справі Зозулі відхилили, покарання вступило у силу.

Раніше, Стаховський жорстко відреагував на дії фанатів Райо Вальєкано.