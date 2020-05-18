Президент ПФЛ: Більшість клубів Другої ліги не можуть продовжувати сезон

Більшість клубів української футбольної Другої ліги не зможуть дограти сезон після карантину.

Про це заявив президент ПФЛ Сергій Макаров.

"У Другій лізі ситуація складна. Вже більшість клубів говорять, що не зможуть продовжувати сезон в таких умовах. У Першій лізі ситуація приблизно 50 на 50. Все вирішиться у четвер, 21 травня.

Це буде не відеоконференція, а жива. Зберемося на свіжому повітрі: на стадіоні Оболонь в Києві. Сподіваюся, після обговорення поставимо крапку в даному питанні", - зазначив Макаров.