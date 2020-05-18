Команда готується до рестарту сезону

Джерело - ФК Зоря.

Футболісти першої команди луганської Зорі повторно здали тести на коронавірус.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Раніше гравці вже проходили цю процедуру, але в клубі вирішили зробити її ще раз перед поверненням до тренувань.

Як і в першому випадку, всі тести показали негативний результат.

Проведення тестів довелося між тренуваннями команди. На цей час команда тренується в дворазовому режимі на навчально-тренувальній базі. Весь тренувальний процес поки що проходить виключно в закритому режимі.

Клуби УПЛ розраховують відновити сезон 30-го травня.

Раніше повідомлялося, що інформація про проведений спаринг прозвучала під час відеоконференції клубів УПЛ.

Нагадаємо, колишній гравець Зорі зацікавив клуби Бундесліги.