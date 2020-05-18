Бурбас: Дніпро-1 та Зоря під час карантину зіграли матч

Українські клуби Зоря та Дніпро-1 попри карантин зіграли товариський матч.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

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"В Австрії бунтують, що ЛАСК незаконно тренувався. Гамір страшенний. А в Україні усі клуби знають, що Дніпро-1 із Зорею під час карантину зіграли двосторонку, але під час спільної відеозустрічі представники УПЛ лиш словечком про це обмовились. І ніякого навіть натяку на скандал...", - розповів Бурбас.