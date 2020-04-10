Колишній гравець Зорі зацікавив клуби Бундесліги

Бонавентуре зацікавив європейські клуби

22-річного вінгера Брюгге Денніса Бонавентуре хочуть купити Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг, Баєр, Наполі і Саутгемптон.

Про це повідомляє Todomercadoweb.

Нагадаємо, що Бонавентуре відомий своєю грою за луганську Зорю, яку покинув у 2017 році.

Бонавентуре в нинішньому сезоні в складі Брюгге забив 8 голів в тому числі 3 в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Бундесліга продовжила карантин до 30 квітня.

Раніше, Ройс пожертвував 500 тисяч на підтримку підприємств, які несуть збитки через коронавірус.