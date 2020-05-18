Караваєв: Я захоплююся боксом, коли дивлюся на Усика і Ломаченка

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв бокс почав дивитися в останні 2-3 роки.

Про це заявив сам футболіст.

"Бокс я почав дивитися в останні 2-3 роки, коли побачив, як б'ються Усик і Ломаченко. Потім вже, звичайно, побачив і Гвоздика, і Берінчика. Але коли я побачив бої Усика і Ломаченка, мені почав подобатися бокс, і я став ним захоплюватися.

До цього я взагалі не сприймав цей вид спорту. Не подобалося мені - б'ють по обличчю, боляче, що вони роблять і навіщо? А коли зрозумів, що це мистецтво, як і футбол, то почав спостерігати, і мені дуже почало подобатися", - зазначив Караваєв.