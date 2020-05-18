 Силантьєв: Усик є професіоналом і не повинен звертати увагу на випади | Плавання | Champion.com.ua
Мій профіль
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998
Сьогодні 10:41 1496
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва. 6 років тому Динамо виграло Кубок України
Сьогодні 16:12 489
Упевнені перемоги лідерів. Огляд матчів 26 туру Бундесліги
Сьогодні 13:38 422
Вибори президента УПЛ знову перенесли
Сьогодні 12:59 916
Бурбас: Дніпро-1 та Зоря під час карантину зіграли матч
Сьогодні 11:58 1257
Дуелунд: Динамо зобов'язане повернути Кубок України до Києва
Сьогодні 11:35 1411
Збірна України розгромила Росію у суперфіналі Світової Ліги
Сьогодні 08:57 3166
Усик взяв на себе зобов’язання перед ФСБ - Твердохліб
Сьогодні 08:46 2076 1
Коноплянка: Я б повернувся у Севілью вже завтра
Сьогодні 08:13 2320
Український олімпійський чемпіон: Пропонували переїхати у Росію, але не зрослося, і слава Богу
Вчора 22:24 1267
Блоги
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва. 6 років тому Динамо виграло Кубок України
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва. 6 років тому Динамо виграло Кубок України Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:12 489
Дикий фейл у Бундеслізі. Гравці Боруссії не змогли реалізувати 100% момент
Дикий фейл у Бундеслізі. Гравці Боруссії не змогли реалізувати 100% момент Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:38 534
Ситуація, що сколихнула світ. Рік тому напали на легендарного Шварценеггера
Ситуація, що сколихнула світ. Рік тому напали на легендарного Шварценеггера Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:05 414
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки!
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки! Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:29 420
ТОП-10 гравців Динамо, які заграли, лише коли покинули Київ та зарплати у Першій лізі - ТаТоТаке
ТОП-10 гравців Динамо, які заграли, лише коли покинули Київ та зарплати у Першій лізі - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:47 735
Ретро дня. Це безпрєдєл! Епічне інтерв'ю Михайла Кополовця
Ретро дня. Це безпрєдєл! Епічне інтерв'ю Михайла Кополовця Андрій Твердохліб
Вчора 22:39 725
Українка, яка застрягла в Кенії: інтерв’ю з легкоатлеткою Ляховою
Українка, яка застрягла в Кенії: інтерв’ю з легкоатлеткою Ляховою Valeriy Ruchka
Вчора 10:54 789
Гол дня. Півзахисник Герти Кунья познущався над захистом Гоффенгайма
Гол дня. Півзахисник Герти Кунья познущався над захистом Гоффенгайма Андрій Твердохліб
16.05.2020 20:56 1257
Бундесліга повернулася! Нападник Вольфсбурга відзначився вишуканим голом у ворота Аугсбурга
Бундесліга повернулася! Нападник Вольфсбурга відзначився вишуканим голом у ворота Аугсбурга Андрій Твердохліб
16.05.2020 19:37 1103
Неперевершений трилер. 10 років тому Таврія виграла Кубок України
Неперевершений трилер. 10 років тому Таврія виграла Кубок України Андрій Твердохліб
16.05.2020 18:05 2085
Відео дня. Голанд відкрив лік голам в Бундеслізі після карантину
Відео дня. Голанд відкрив лік голам в Бундеслізі після карантину Андрій Твердохліб
16.05.2020 17:24 1285
Оцифруйся на карантині разом з Mixsport
Оцифруйся на карантині разом з Mixsport Андрій Твердохліб
16.05.2020 17:10 1309
5 фактів про Дар'ю Білодід, які ви могли не знати
5 фактів про Дар'ю Білодід, які ви могли не знати Андрій Твердохліб
16.05.2020 16:00 1750
Відбулася англомовна Прем'єра трейлеру фільму Володимира Мули - UKE
Відбулася англомовна Прем'єра трейлеру фільму Володимира Мули - UKE Андрій Твердохліб
16.05.2020 14:46 1535
За участі Ярмоленка та Коноплянки Боруссія та Шальке зіграли одне з найпам'ятніших дербі
За участі Ярмоленка та Коноплянки Боруссія та Шальке зіграли одне з найпам'ятніших дербі Андрій Твердохліб
16.05.2020 13:12 1851
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:10 Боротьба Відому борчиню знайшли мертвою зі слідами побоїв на обличчі 939
16:55 Бокс Російський фокусник українською мовою викликав Усика на бій 708
16:40 Плавання Силантьєв: Усик є професіоналом і не повинен звертати увагу на випади 620 3
16:25 Футбол Українець не отримає медаль за чемпіонський титул Селтіка 749
16:12 Блог Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва. 6 років тому Динамо виграло Кубок України 489
16:10 Бокс Промоутер: Ми зобов'язані поважати позицію Усика, як і позицію будь-якої людини 458
15:56 Футбол Капелло назвав ідеальний клуб для Голанда 867
15:44 Бокс Гвоздик хоче реваншу з Бетербієвим 886 1
15:29 Футбол У чемпіонаті Кореї уболівальників замінили секс-ляльки 867
15:16 Футбол Ювентус продовжить контракт з Дибалою 783
14:56 Футбол У гравця Рубіна виявили коронавірус 785
14:47 Футбол Шевченко: До вересня футбольні чиновники повинні скоординувати дії національних збірних 863
14:32 Бокс Гірн не хоче організовувати бій Джошуа – Пулєв без гладачів 1215
14:16 Футбол Рафаїлов: До війни Зорею цікавилися іноземні інвестори 1131
13:59 Біатлон Чемпіонат світу з літнього біатлону можуть перенести 1069
13:49 Футбол Коноплянка: Матчі з Металістом - це була не гра, а бійня 1335
13:38 Блог Дикий фейл у Бундеслізі. Гравці Боруссії не змогли реалізувати 100% момент 535
13:38 Футбол Упевнені перемоги лідерів. Огляд матчів 26 туру Бундесліги 422
13:31 Футбол Венгер: Матчі без фанатів зашкодять футболу 1090
13:16 Пряма трансляція Вердер - Баєр: онлайн-трансляція матчу 26 туру Бундесліги. LIVE 254
13:16 Футбол Реал хоче зібрати атакувальне тріо Азар - Голанд - Мбаппе 1194
13:05 Блог Ситуація, що сколихнула світ. Рік тому напали на легендарного Шварценеггера 414
12:59 Футбол Вибори президента УПЛ знову перенесли 916
12:47 Футбол Арсенал хоче викупити екснападника Зорі 1390
12:31 Футбол Шевченко подякував італійській лікарці, яка написала його прізвище на халаті 1530

Силантьєв: Усик є професіоналом і не повинен звертати увагу на випади

Сьогодні 16:40 620 3
Колишній плавець прокоментував скандальну ситуацію навколо боксера
Силантьєв: Усик є професіоналом і не повинен звертати увагу на випади
#Силантьєв, #Усик

Джерело - Телеканал Наш.

Український боксер Олександр Усик, який знявся в російському фільмі про православ'я, є професіоналом своєї справи.

Про це заявив колишній плавець Денис Силантьєв.

"Я б в цій ситуації на місці Усика, напевно, займався своєю справою. І не те, щоб не звертав уваги, але не давав би відповідь. Не став би відповідати на випади. Тим більше, він сказав, що цих випадів дуже багато, багато людей, які хочуть викликати його на бій.

Моя позиція така: я б займався своєю справою. І якщо я не порушую закон, якщо говорю те, що я хочу, і те, що вважаю за потрібне, і це в рамках допустимого, то мені без різниці, хто мене викликає на бій.

Він - професіонал своєї справи, і це неприпустимо звертати увагу на випади. Їх буде ще дуже багато, я думаю. На всіх не вистачить ні сил, ні часу, а у нього є своя мета, і він повинен до неї йти", - зазначив Силантьєв.

Раніше екснардеп України Ірина Фаріон висловила велике обурення, що "істота з відбитим мозком, на прізвище Усик, гордо заявила, що він Алєксандр, а не Олександр".

Коментарі ()