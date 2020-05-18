Силантьєв: Усик є професіоналом і не повинен звертати увагу на випади

Український боксер Олександр Усик, який знявся в російському фільмі про православ'я, є професіоналом своєї справи.

Про це заявив колишній плавець Денис Силантьєв.

"Я б в цій ситуації на місці Усика, напевно, займався своєю справою. І не те, щоб не звертав уваги, але не давав би відповідь. Не став би відповідати на випади. Тим більше, він сказав, що цих випадів дуже багато, багато людей, які хочуть викликати його на бій.

Моя позиція така: я б займався своєю справою. І якщо я не порушую закон, якщо говорю те, що я хочу, і те, що вважаю за потрібне, і це в рамках допустимого, то мені без різниці, хто мене викликає на бій.

Він - професіонал своєї справи, і це неприпустимо звертати увагу на випади. Їх буде ще дуже багато, я думаю. На всіх не вистачить ні сил, ні часу, а у нього є своя мета, і він повинен до неї йти", - зазначив Силантьєв.