 Вернидуб: Бонавентуре дістався Зорі за тарілку борщу | Футбол | Champion.com.ua
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Вернидуб: Бонавентуре дістався Зорі за тарілку борщу

Вчора 22:10 607 0
Тренер згадав, з ким було найважче працювати в команді
Вернидуб: Бонавентуре дістався Зорі за тарілку борщу
#Вернидуб, #Зоря

Джерело - sport.ua.

Юрію Вернидубу у луганській Зорі було найважче працювати з Деннісом Бонавентуре, якого в підсумку вигідно продали в Бельгію.

Про це тренер заявив в інтерв'ю FootballHub.

"Було непросто працювати з Бонавентуре і Болі. Бонавентуре, не ображаючи хлопця, нам дістався за тарілку борщу. А заробила Зоря на ньому як на золотій копальні. Але було важко з ним, він неординарний в своїх вчинках. Він як звір такий дикий.

Але зате який футболіст. Болі - те ж саме. До них потрібно підібрати підхід", - сказав Вернидуб.

Бонавентуре в нинішньому сезоні в Брюгге забив 8 голів, в тому числі 3 в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Динамо Мілевського переграло Шахтар Вернидуба у Суперкубку Білорусі.

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