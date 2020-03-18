Вернидуб: Бонавентуре дістався Зорі за тарілку борщу

Тренер згадав, з ким було найважче працювати в команді

Юрію Вернидубу у луганській Зорі було найважче працювати з Деннісом Бонавентуре, якого в підсумку вигідно продали в Бельгію.

Про це тренер заявив в інтерв'ю FootballHub.

"Було непросто працювати з Бонавентуре і Болі. Бонавентуре, не ображаючи хлопця, нам дістався за тарілку борщу. А заробила Зоря на ньому як на золотій копальні. Але було важко з ним, він неординарний в своїх вчинках. Він як звір такий дикий. Але зате який футболіст. Болі - те ж саме. До них потрібно підібрати підхід", - сказав Вернидуб.

Бонавентуре в нинішньому сезоні в Брюгге забив 8 голів, в тому числі 3 в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Динамо Мілевського переграло Шахтар Вернидуба у Суперкубку Білорусі.