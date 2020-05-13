Динамо готове надати Зорі клубну базу ДЮСШ

Поточний сезон УПЛ слід дограти в одному місті.

Про це розповів президент Динамо Ігор Суркіс.

"Кожен виїзд у нинішніх умовах - це логістичні проблеми і додатковий ризик здоров'ю футболістів і співробітників. Готелі не працюють, авіасполучення теж, а значить, це зовсім інші розклади.

Ми готові надати луганській Зорі базу нашої клубної ДЮСШ. Там є абсолютно всі умови для повноцінних тренувань і відновлення професійної команди. Наш клуб готовий піти на зустріч і допомогти суперникам у цьому питанні. Наша турбота в цьому випадку продиктована бажанням мінімізувати ризик для учасників турніру. Як Динамо, так і гравців, і співробітників інших команд.

Якщо суперники хочуть грати на порожніх стадіонах по всій країні - ми не будемо заперечувати. Усі будуть в однакових умовах. Але при дограванні сезону в Києві ми, по суті, теж будемо в одних і тих самих умовах - матчі будуть проходити без уболівальників, у домашніх команд не буде жодної переваги.

Яка різниця, де ми граємо за порожніх трибун? Наприклад, наш матч із Шахтарем у Харкові: ми добираємося туди двома-трьома автобусами з Києва, Шахтар добирається з Києва, виходимо на порожній стадіон Металіст, граємо і повертаємося до Києва. У чому сенс?", - відзначив Суркіс.