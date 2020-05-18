Шевчук: До карантину Зоря виглядала краще Динамо

Колишній захисник Шахтаря В'ячеслав Шевчук назвав співвідношення сил команд, які борються за друге місце в УПЛ.

Про це розповів сам експерт.

"Головне, щоб чемпіонат був дограний, тому що інакше виник би великий скандал при визначенні другого місця, тому що динамівці цілком обґрунтовано могли б протестувати, тому що був зіграний один тур другої частини чемпіонату, після якого вони втратили друге місце, коли Зоря обіграла Шахтар.

Я бачив, як пройшли зимові збори всі претенденти на друге місце. До карантину краще Динамо і Десни по грі виглядала Зоря. Подивимося, як складеться ситуація після вимушеної відпустки. У Віктора Скрипника дуже гідний колектив", - розповів Шевчук.