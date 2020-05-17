Джерело - Чемпіон.
Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов немає ніяких претензії до керівника телеканалів Футбол Олександра Денисова.
Про це заявив сам керівник телеканалів.
"Якщо ви звернули увагу, я жодного разу йому не відповів на його випади, як і Вернидубу.
Як помирилися? Я підійшов до нього в Будинку футболу і запитав: "А в чому суть конфлікту?". Він сказав: "У мене до тебе взагалі ніяких претензій немає, і до каналу теж. Ну, були до окремих людей, але це в минулому. Давай помиримося".
Рафаїлов придумав якісь образи. Вважаю, що він недооцінена людина в якійсь мірі. Йому не вистачало уваги як менеджеру, він виконав велику роботу.
У Вернидуба те ж саме. У них обох є відчуття якоїсь недооціненості. Вернидуб вже з Білорусі знову когось критикує, сварить. Рафаїлов тепер в Краснодарі живе, звідти свариться з Поворознюком.
Вони обидва продовжують сваритися з кимось. Якщо розбирати, то просто десь недооцінили їх роботу", - зазначив Денисов.
Раніше, Рафаїлов назвав найдорожчого футболіста Зорі.
Нагадаємо, Рафаїлов вказав причину, по якій Вернидуб залишив Зорю.