 Денисов: Рафаїлов зараз живе у Краснодарі | Футбол | Champion.com.ua
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Денисов: Рафаїлов зараз живе у Краснодарі

Вчора 22:40 1164 0
Директор телеканалів Футбол - про відносини з Рафаїловим
Денисов: Рафаїлов зараз живе у Краснодарі
#Рафаїлов, #Денисов

Джерело - Чемпіон.

Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов немає ніяких претензії до керівника телеканалів Футбол Олександра Денисова.

Про це заявив сам керівник телеканалів.

"Якщо ви звернули увагу, я жодного разу йому не відповів на його випади, як і Вернидубу.

Як помирилися? Я підійшов до нього в Будинку футболу і запитав: "А в чому суть конфлікту?". Він сказав: "У мене до тебе взагалі ніяких претензій немає, і до каналу теж. Ну, були до окремих людей, але це в минулому. Давай помиримося".

Рафаїлов придумав якісь образи. Вважаю, що він недооцінена людина в якійсь мірі. Йому не вистачало уваги як менеджеру, він виконав велику роботу.

У Вернидуба те ж саме. У них обох є відчуття якоїсь недооціненості. Вернидуб вже з Білорусі знову когось критикує, сварить. Рафаїлов тепер в Краснодарі живе, звідти свариться з Поворознюком.

Вони обидва продовжують сваритися з кимось. Якщо розбирати, то просто десь недооцінили їх роботу", - зазначив Денисов.

Раніше, Рафаїлов назвав найдорожчого футболіста Зорі.

Нагадаємо, Рафаїлов вказав причину, по якій Вернидуб залишив Зорю.

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