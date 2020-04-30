Кубок африканських націй перенесуть через Євро-2020

Кубок Африки не відбудеться у наступному році

Африканська конфедерація футболу прийняла рішення перенести Кубок африканських націй-2021 на 2022 рік.

Про це повідомляє beinsports.com.

Господарем турніру залишиться Камерун. Найближчим часом про це рішення оголосять офіційно.

На це рішення вплинуло перенесення Євро-2020 на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Спочатку Кубок африканських націй-2021 повинен був відбутися з 9 січня по 6 лютого 2021 року. Нові дати проведення турніру поки що не відомі.

Раніше, Кубок африканських націй перенесли через коронавірус.