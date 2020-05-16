Волинь хоче дограти чемпіонат Першої ліги

Волинь готова дограти решту чемпіонату Першої ліги, якщо це буде безпечно для футболістів.

Про це розповів головний тренер Андрій Тлумак.

"Офіційна позиція Волині - повністю дограти чемпіонат таким, яким він повинен бути. З усіма командами у нас є 11 матчів, ось їх потрібно дограти. Але це повинно бути безпечно. Якщо воно буде в такому форматі - ми двома руками, ногами - ми тільки за це. Ми для того і готуємося, щоб грати в футбол.

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Але якщо нам будуть пропонувати щось таке неймовірне, що не підходить ніяк - то ми будемо проти, відразу говорю. Якісь шістки... Ми провели масу матчів на першому етапі, грали з усіма нашими конкурентами на виїзді. У нас залишилися тепер з ними гри вдома. А нам сьогодні пропонують десь грати ті матчі на виїзді, кудись їхати. це не має ніякого сенсу. Якщо, образно кажучи, п'ять-шість команд відмовляються грати, то це вже не чемпіонат.

Волинь тільки за те, щоб дограти сезон і вирішити всі зі спортивним критерієм, щоб всі команди зіграли. Ну там одна-дві [знімуться] - немає питань, зрозуміло, що є фінансова сторона, ще якісь, але коли п'ять-шість - це вже не чемпіонат", - розповів Тлумак.