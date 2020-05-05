Карпати виступають за розширення УПЛ до 16 команд

У Першій лізі досить клубів, які можуть посилити УПЛ.

Про це заявив виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин.

"Уже багато років Карпати виступають за розширення ліги. Причин тут більше ніж достатньо, а ледь не головною є те, що Перша ліга, мабуть, ще ніколи не була настільки сильною у фінансовому, ігровому та інфраструктурному плані. Якщо говорити образно, у нас в котлі вариться картопля з м'ясом і овочами. А якщо додати навіть по ложці спецій, блюдо вийде значно привабливішим і смачніше, з'явиться регіональний колорит, специфічний аромат і непідробна пікантність. Звертати увагу треба і на те, що якщо вчасно не додати приправу, то блюдо і далі буде варитися у власному соку, після чого її смакові властивості будуть втрачені, а самі спеції засохнуть.

Більш того, Карпати виступають за збільшення ліги до 16 команд. І саме зараз чи не найкращий час для того, щоб це зробити. У Першій лізі досить клубів, які можуть посилити елітний дивізіон", - зазначив Ящишин.