Лідери Першої ліги проти відновлення чемпіонату – Циганик

Більшість клубів Першої ліги вступають проти відновлення чемпіонату.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Абсолютна більшість клубів Першої ліги не хоче догравати сезон. Оскільки зараз вони не бажають витрачати кошти, адже для них це значні фінансові витрати. Їх краще зекономити для наступного сезону. У переважної більшості команд просто вже немає завдань на сезон.

В цій ситуація найважче становище в Інгульця: команда посідає 4-ту сходинку турнірної таблиці, що не дозволяє їй потрапити у Прем’єр-Лігу за спортивним принципом, якщо змагання у Першій лізі достроково завершать. Через це президент клубу Олександр Поворознюк хоче дограти сезон, бо команда зберігає непогані шанси на потрапляння до трійки лідерів. Проте, він в абсолютній меншості, бо інші клуби просто не бачать сенсу грати.

Скажемо відверто, що не хочуть поновлювати сезон ті команди, які займають місця в турнірній таблиці з першого по третє. Бо за такої ситуації вони автоматично потраплять до Прем’єр-Ліги. Ці три команди: Рух, Волинь та Минай. Вони не дуже зацікавлені, бо там така турнірна історія (Рух – 39 очок, Волинь – 38, Минай – 37, Інгулець – 37), що вони можуть після наступного туру випасти з першої трійки. Тут є свої нюанси. Невідомо, чим це закінчиться", - розповів Циганик.