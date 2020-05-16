Серія А може дограти сезон в форматі плей-оф

Серія А розглядає можливість дограти сезон у форматі плей-оф.

Про це розповів президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна

"Ідею провести плей-оф ми не відкидаємо. Потрібно бути готовим до всіх варіантів. Зараз є ймовірність, що Серія А відновиться 13 червня в щільному графіку. Проте потрібно бути готовим до всього, тому ми розглядаємо всі можливості, включаючи плей-оф", - сказав Гравіна.