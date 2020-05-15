Матч Шахтар – Динамо може відбутися у Києві

Клуби УПЛ можуть грати матчі відновленого чемпіонату там, де їм буде зручно.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Ми знаємо, що Шахтар і Динамо запропонували дограти чемпіонат в Києві, але Олександрія та Зоря проти. Наскільки я знаю, УАФ дасть клубам можливість самим вирішувати, де грати, якщо клуби самі домовляться. Тобто Шахтар зараз в Києві та Динамо в Києві, тому вони між собою домовляться не їхати до Харкова, а зіграти тут.