Матч Шахтар – Динамо може відбутися у Києві

Джерело - footballhubuа.
Клуби УПЛ можуть грати матчі відновленого чемпіонату там, де їм буде зручно.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
"Ми знаємо, що Шахтар і Динамо запропонували дограти чемпіонат в Києві, але Олександрія та Зоря проти. Наскільки я знаю, УАФ дасть клубам можливість самим вирішувати, де грати, якщо клуби самі домовляться. Тобто Шахтар зараз в Києві та Динамо в Києві, тому вони між собою домовляться не їхати до Харкова, а зіграти тут.
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Немає сенсу їхати до Харкова заради матчу при порожніх трибунах. Але рішення про відновлення сезону 30-го травня поки умовне. МОЗ України має дозволити. Ймовірно, що на тиждень ще може затягнутися повернення", - сказав Циганик.
Нагадаємо, Шахтар відновив тренування.