 Матч Шахтар – Динамо може відбутися у Києві | Футбол | Champion.com.ua
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Матч Шахтар – Динамо може відбутися у Києві

Сьогодні 19:45 435 0
Українські клуби можуть змінити місця сврїх домашніх матчів
Матч Шахтар – Динамо може відбутися у Києві
#Динамо, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - footballhubuа.

Клуби УПЛ можуть грати матчі відновленого чемпіонату там, де їм буде зручно.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Ми знаємо, що Шахтар і Динамо запропонували дограти чемпіонат в Києві, але Олександрія та Зоря проти. Наскільки я знаю, УАФ дасть клубам можливість самим вирішувати, де грати, якщо клуби самі домовляться. Тобто Шахтар зараз в Києві та Динамо в Києві, тому вони між собою домовляться не їхати до Харкова, а зіграти тут.

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Немає сенсу їхати до Харкова заради матчу при порожніх трибунах. Але рішення про відновлення сезону 30-го травня поки умовне. МОЗ України має дозволити. Ймовірно, що на тиждень ще може затягнутися повернення", - сказав Циганик.

Нагадаємо, Шахтар відновив тренування.

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