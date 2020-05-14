Шахтар відновив тренування

Джерело - shakhtar.com.
Шахтар провів перше повноцінне тренування після двомісячного карантину.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
Шахтар у повному складі зібрався в заміському комплексі Святошин. Аби мінімізувати контакт із кітменами, гравці прибули вже в тренувальній формі.
Тренування тривало понад годину і включало вправи на контроль м’яча, координацію. Також "гірники" провели двосторонку на половині поля.
До рішення щодо поновлення УПЛ Шахтар тренуватиметься в режимі ранкових сесій.
Нагадаємо, Рома розпочала переговори щодо трансферу Мораеса.