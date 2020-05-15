Караваєв: До матчу з Шахтарем Динамо підійде у максимально можливих кондиціях

Гравці Динамо готуються до відновлення чемпіонату.

Про це розповів півзахисник киян Олександр Караваєв.

"Прем'єр-ліга постановила, що чемпіонат поновиться 30 травня. Встигнете набрати кондицій, адже відразу ж на Динамо чекає протистояння з Шахтарем? Наразі того тренувального процесу, який нам пропонується тренерським штабом, цілком вистачає. Упевнений, що ми підійдемо до поновлення чемпіонату в максимально можливих кондиціях, щоб показувати в матчах хорошу гру та досягати результату. Щодо оптимальних кондицій казати не беруся, адже ми ніколи не були в подібній ситуації, як зараз, а як воно складеться, подивимося вже після початку чемпіонату", - розповів Караваєв.