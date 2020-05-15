 Караваєв: До матчу з Шахтарем Динамо підійде у максимально можливих кондиціях | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Гонорари Ломаченка можуть різко скоротитися
Сьогодні 17:46 1449
Дмитренко став бронзовим призером чемпіонату Європи
Сьогодні 15:39 469
Бурсак: Грицай - неадекватний якийсь
Сьогодні 12:38 2685 1
Боруссія зіграє проти Шальке, Уніон прийме Баварію: розклад матчів 26 туру Бундесліги
Сьогодні 09:31 1025
АЕК запропонує Чигринському новий контракт
Вчора 22:46 1299
Сьомін покинув Локомотив
Вчора 20:14 2493
Звіробій: Усик до віку залишиться ганьбою в історії українського народу
Вчора 19:14 6679 14
В УПЛ назвали умови відновлення чемпіонату
Вчора 17:29 2128
Ковалець став новим головним тренером Чорноморця
Вчора 16:43 3141
Редкач опублікував колаж Ломаченка з Путіним і викликав Василя на бій
Вчора 15:09 4398 1
Блоги
ВІДЕО. Даяна Ястремська - триразова чемпіонка турнірів WTA
ВІДЕО. Даяна Ястремська - триразова чемпіонка турнірів WTA Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:50 141
Яніна Соколова зробила Усику несподівану пропозицію! 18+
Яніна Соколова зробила Усику несподівану пропозицію! 18+ Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:42 6084 4
Даяні Ястремській - 20! ТОП-15 найкращих ударів і розіграшів у виконанні українки
Даяні Ястремській - 20! ТОП-15 найкращих ударів і розіграшів у виконанні українки Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:12 421
18 років тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів
18 років тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:48 1574
Про мутки Павелка та майбутнє Карпат і Чорноморця - ТаТоТаке
Про мутки Павелка та майбутнє Карпат і Чорноморця - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:13 730
Про примирення з Динамо, конфлікт з Павелком і повернення Вацка - Олександр Денисов
Про примирення з Динамо, конфлікт з Павелком і повернення Вацка - Олександр Денисов Valeriy Ruchka
Вчора 15:24 2122
Найдорожчі українські футболісти прямо зараз
Найдорожчі українські футболісти прямо зараз Valeriy Ruchka
Вчора 12:55 1418
Перший європейський кубок в історії Динамо. 45-років тому кияни виграли Кубок володарів кубків
Перший європейський кубок в історії Динамо. 45-років тому кияни виграли Кубок володарів кубків Valeriy Ruchka
Вчора 10:02 1852
Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема
Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема Valeriy Ruchka
13.05.2020 17:50 1617 3
Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків
Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків Андрій Твердохліб
13.05.2020 15:59 2146
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Андрій Твердохліб
13.05.2020 12:14 4067
Тренер, що випередив час. 11 цитат Лобановського
Тренер, що випередив час. 11 цитат Лобановського Valeriy Ruchka
13.05.2020 12:13 3450
18 років тому помер Валерій Лобановський
18 років тому помер Валерій Лобановський Valeriy Ruchka
13.05.2020 08:48 3368
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 2 роки тому Ломаченко переміг Лінареса
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 2 роки тому Ломаченко переміг Лінареса Андрій Твердохліб
12.05.2020 21:45 3368
Я повернувся. Майк Тайсон показав свої феноменальні тренування
Я повернувся. Майк Тайсон показав свої феноменальні тренування Valeriy Ruchka
12.05.2020 16:39 1913
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:50 Футбол Торпедо-БелАЗ переміг Городею у 9 турі чемпіонату Білорусі 215
19:50 Блог ВІДЕО. Даяна Ястремська - триразова чемпіонка турнірів WTA 144
19:45 Футбол Матч Шахтар – Динамо може відбутися у Києві 430
19:30 Футбол Італійські клуби відмовляються відновлювати тренування 521
19:15 Футбол Фред: Потрапив до збірної Бразилії через відмінну гру за Шахтар 471
18:58 Автоспорт Формула-1 домовилася про гонки у Австрії, Англії та Бельгії 610
18:45 Бокс Джошуа у 2020 році встигне провести лише один бій - промоутер 853
18:33 Футбол Караваєв: До матчу з Шахтарем Динамо підійде у максимально можливих кондиціях 809
18:13 Теніс ATP продовжила паузу до 31 липня 684
17:58 Футбол Швед піде в наступному сезоні з Селтіка - Гаттон 1122
17:46 Бокс Гонорари Ломаченка можуть різко скоротитися 1449
17:31 Баскетбол Капітан збірної України з баскетболу став вільним агентом 793
17:16 Пряма трансляція Боруссія Дортмунд - Шальке: онлайн-трансляція матчу 26 туру Бундесліги. LIVE 1777
17:14 Футбол Галатасарай призупинив тренування через COVID-19 у співробітників клубу 778
16:55 Футбол Гравці Карпат змогли здати тести на коронавірус 982
16:44 Футбол Тете у розширеному списку покупок Манчестер Юнайтед 1009
16:28 Футбол Брюгге хоче знизити ціну на Соболя 1156
16:12 Футбол Ібрагімович здав два тести на коронавірус 1026
15:55 Пряма трансляція Енергетик-БДУ - Динамо Брест: онлайн-трансляція матчу 9 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 303
15:55 Футбол Шахтар зацікавився бразильським півзахисником 1343
15:39 RunNews Дмитренко став бронзовим призером чемпіонату Європи 469
15:27 Футбол Клуб Хацкевича вийшов у російську Прем'єр-Лігу 1989
15:12 Волейбол Давайте повернемо Львів до Польщі - тренер 1795 1
14:55 Футбол Байєр хоче продати колишнього захисника Динамо 2017
14:41 Бокс Грицай: В Усика шансів немає 3682 5

Караваєв: До матчу з Шахтарем Динамо підійде у максимально можливих кондиціях

Сьогодні 18:33 809 0
Олександр Караваєв прокоментував відновлення чемпіонату
Караваєв: До матчу з Шахтарем Динамо підійде у максимально можливих кондиціях
#Динамо, #УПЛ, #Шахтар

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Гравці Динамо готуються до відновлення чемпіонату.

Про це розповів півзахисник киян Олександр Караваєв.

"Прем'єр-ліга постановила, що чемпіонат поновиться 30 травня. Встигнете набрати кондицій, адже відразу ж на Динамо чекає протистояння з Шахтарем? Наразі того тренувального процесу, який нам пропонується тренерським штабом, цілком вистачає. Упевнений, що ми підійдемо до поновлення чемпіонату в максимально можливих кондиціях, щоб показувати в матчах хорошу гру та досягати результату. Щодо оптимальних кондицій казати не беруся, адже ми ніколи не були в подібній ситуації, як зараз, а як воно складеться, подивимося вже після початку чемпіонату", - розповів Караваєв.

Нагадаємо, Шахтар відновив тренування.

Коментарі ()