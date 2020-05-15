Гравці Карпат змогли здати тести на коронавірус

У Карпатах змогли знайти кошти для тестування футболістів на коронавірус

Сьогодні, 15 травня, гравці Карпат після двомісячної паузи нарешті зібралися для проходження ПЛР-тестів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Тренери, гравці та персонал клубу в складі невеликих груп згідно із санітарно-епідеміологічними та медичними рекомендаціями для тренувального процесу в українському футболі здали тести на COVID-19.

Раніше повідомлялося, що у Карпат немає коштів на коронавірусне тестування.

Нагадаємо, директор Карпат порадив УАФ як витратити кошти, які отримала від УЄФА.