Директор Карпат порадив УАФ як витратити кошти, які отримала від УЄФА

Ящишин - про догравання сезону

Кошти, які УАФ отримала від УЄФА, можна акумулювати на завершення чемпіонату в УПЛ у двох містах.

Про це заявив виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин.

"УАФ отримала 4,3 мільйона євро від УЄФА і поки не знає, як їх витратити. Ці кошти можна акумулювати на завершення чемпіонату у двох містах - тобто допомогти командам з доїздом, проживанням, витратами на організацію матчів, придбання тестів на коронавірус тощо", - зазначив Ящишин.

Раніше, Палкін запропонував залишити в УПЛ 12 команд.