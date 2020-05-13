У клубу УПЛ немає коштів на коронавірусне тестування

Львівські Карпати через відсутність коштів не готові проводити тестування на коронавірус.

Про це заявив виконавчий директор клубу Ростислав Ящишин.

"Тестування проводити ми не готові - на це немає коштів. Ставив це питання під час онлайн-засідання Олегу Протасову, але ніякої конкретики немає.

Крім того, у Львівській області ще не послабили карантин (послаблення планується з 15-го травня - прим. ред.), тому команда не може повернутися до повноцінного тренувального процесу", - зазначив Ящишин.