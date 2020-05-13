У клубу УПЛ немає коштів на коронавірусне тестування

Джерело - Tribuna.com.
Львівські Карпати через відсутність коштів не готові проводити тестування на коронавірус.
Про це заявив виконавчий директор клубу Ростислав Ящишин.
"Тестування проводити ми не готові - на це немає коштів. Ставив це питання під час онлайн-засідання Олегу Протасову, але ніякої конкретики немає.
Крім того, у Львівській області ще не послабили карантин (послаблення планується з 15-го травня - прим. ред.), тому команда не може повернутися до повноцінного тренувального процесу", - зазначив Ящишин.
Раніше, директор Карпат порадив УАФ як витратити кошти, які отримала від УЄФА.