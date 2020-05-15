Брюгге хоче знизити ціну на Соболя

Брюгге веде переговори з Шахтарем

Брюгге націлений викупити у Шахтаря лівого захисника Едуарда Соболя, проте клуб сподівається трохи збити ціну.

Про це повідомляє Voetbal Nieuws.

У контракті прописана можливість викупу за 4 млн євро, але Брюгге хоче домовитися про зниження до 3-3,5 млн. Наразі Шахтар твердо стоїть на своєму, але джерело припускає, що клубам все ж вдасться домовитися і знайти компроміс.

25-річний Соболь є основним гравцем команди. У сезоні 2019/20 у всіх турнірах українець провів 36 матчів.

Нагадаємо, Соболь суттєво додав у ціні.

Раніше, у Бельгії заборонили відновлювати футбольний сезон.