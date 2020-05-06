У Бельгії заборонили відновлювати футбольний сезон

Джерело - sport.ua.
Уряд Бельгії оголосив про заборону проводити спортивні заходи як мінімум до кінця липня, що поставило хрест на можливості дограти чемпіонат країни.
Про це повідомляє Reuters.
Раніше бельгійська ліга першою в Європі заявила про те, що не буде догравати сезон, проте Федерація футболу кілька разів відкладала остаточне рішення, чекаючи дій уряду.
В результаті уряд заборонив проводити матчі навіть без уболівальників.
Незабаром бельгійська ліга оголосить про завершення сезону, а чемпіоном буде названий Брюгге. Ймовірно, розподіл єврокубкових місць буде зроблено з урахуванням поточної таблиці.
В Європі сезони вже скасували у Франції і Нідерландах.
Нагадаємо, Соболь суттєво додав у ціні.