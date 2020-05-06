У Бельгії заборонили відновлювати футбольний сезон

Уряд заборонив проводити матчі навіть без уболівальників

Уряд Бельгії оголосив про заборону проводити спортивні заходи як мінімум до кінця липня, що поставило хрест на можливості дограти чемпіонат країни.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше бельгійська ліга першою в Європі заявила про те, що не буде догравати сезон, проте Федерація футболу кілька разів відкладала остаточне рішення, чекаючи дій уряду.

В результаті уряд заборонив проводити матчі навіть без уболівальників.

Незабаром бельгійська ліга оголосить про завершення сезону, а чемпіоном буде названий Брюгге. Ймовірно, розподіл єврокубкових місць буде зроблено з урахуванням поточної таблиці.

В Європі сезони вже скасували у Франції і Нідерландах.

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