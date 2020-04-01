 Соболь суттєво додав у ціні | Футбол | Champion.com.ua
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Соболь суттєво додав у ціні

Сьогодні 14:57 818 0
Стала відома ціна Едуарда Соболя
Соболь суттєво додав у ціні
#Соболь

Джерело - espreso.tv.

Вартість захисника збірної України та бельгійського Брюгге Едуарда Соболя зросла на 1,5 млн євро.

Про це повідомляє Тransfermarkt.

Вартість Соболя зросла з 2,5 млн євро до 4 млн євро. Це найбільший прогрес серед українців, які виступають у Бельгії.

Найдорожчим українцем в бельгійському чемпіонаті залишається форвард Гента Роман Яремчук, який коштує 12 млн євро.

На 500 тис євро подорожчав захисник Гента Ігор Пластун, який тепер коштує 3 млн євро. Його одноклубник Роман Безус також оцінюється в 3 млн євро.

Без змін залишилася вартість хавбека Андерлехта Євгена Макаренка, який виступає на правах оренди за Кортрейк (1 млн євро) та його одноклубника Андрія Бацули – 600 тис євро.

Нагадаємо, Брюгге викупить контракт Соболя у Шахтаря.

Раніше повідомлялося, що Соболь у трійці найкращих гравців чемпіонату Бельгії.

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