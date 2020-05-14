Барселона могла підписати Роналду, але обрала провальний варіант

П'ятиразовий володар Золотого м'яча Криштіану Роналду міг перейти до Барселони, а не до мадридського Реала.

Про це заявив колишній спортивний директор каталонців Роберт Фернанде.

"У 2003-му Валенсія делегувала мене на товариський турнір у Францію. Ми шукали талановитих футболістів. Там завжди було повно перспективних гравців. Роналду добре себе проявив у матчі за Португалію, тому я вирішив поспілкуватись з Жорже Мендешем. Тоді ж помітив скаута Барселони, який також цікавився Кріштіану. Ми перекинулись декількома словами в готелі. Я відзначив високий рівень Роналду, і водночас похвалив його партнера - Куарежму: "Він - прекрасний футболіст". Не знаю, з чим це пов'язано, але того літа Барса вирішила підписати Рікарду, а не Роналду. Що з цього вийшло - усім добре відомо", - розповів Фернандес.