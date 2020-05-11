 Барселона цікавиться Депаєм | Футбол | Champion.com.ua
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Барселона цікавиться Депаєм

Сьогодні 19:13 98 0
Мемфіс Депай влітку може змінити клуб
Барселона цікавиться Депаєм
#Депай, #Барселона

Джерело - football.ua.

Керівництво Барселони розглядає варіант з придбанням нападника Ліона Мемфіса Депая в найближче міжсезоння.

Про це повідомляє Don Balon.

За даними джерела, каталонці вважають нідерландського футболіста хорошим посиленням, оскільки дія його контракту закінчується в 2021 році, а сума трансферу оцінюється в 35 млн євро.

У нинішньому сезоні Депай зіграв 18 матчів за Ліон у всіх турнірах, в яких забив 14 м'ячів і зробив 2 ассисти.

Нагадаємо, Мілан розпочав переговори щодо трансферу Депая.

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