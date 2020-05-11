Чотири гравці Барселони відмовляються покидати клуб

Через кризу, спричинену коронавірусом, Барселона не має можливості оформити нові трансфери

Барселона готова продавати чотирьох своїх виконавців майбутнім літом.

Про це повідомляє Marca.

Іспанський клуб хоче позбутися Антуана Грізманна, Івана Ракитича, Самуеля Умтіті і Артура або використати гравців під час майбутніх обмінів. Проте, всі вони не хочуть покидати Барселону.

Відзначимо, що інтерес до Ракитича проявляє Інтер, Ювентус хоче обміняти Міралема Пְ’яніча на Артура, інтерес до Умтіті проявляли клуби АПЛ, а щодо трансферу Грізманна конкретики не було.

Нагадаємо, Барселона цікавиться Депаєм.