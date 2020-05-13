 Відновлення АПЛ можуть перенести | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шевченко: Хочу повернутися в Мілан в якості тренера
Вчора 19:46 1935
Динамо готове надати Зорі клубну базу ДЮСШ
Вчора 21:11 699
Серія А відновлює сезон з 13 червня
Вчора 18:55 1226 1
Відновлення УПЛ можуть перенести на 6 червня
Вчора 17:57 1536
Рома розпочала переговори щодо трансферу Мораеса
Вчора 16:12 1927
Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків
Вчора 15:59 1154
ВІДЕО. 75 хвилин з Валерієм Лобановським. Одне з останніх інтерв'ю Метра
Вчора 14:56 751
Команда борця Грицая вже збудувала клітку для бою з Усиком
Вчора 13:51 1948 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата
Вчора 12:14 2138
Беленюк хоче стати суддею протистояння Усика з хейтерами
Вчора 11:33 2316
Блоги
Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема
Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема Valeriy Ruchka
Вчора 17:50 698 1
Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків
Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків Андрій Твердохліб
Вчора 15:59 1149
Як правильно відновлюватись після тренувань
Як правильно відновлюватись після тренувань Дима Копий
Вчора 15:02 557
ВІДЕО. 75 хвилин з Валерієм Лобановським. Одне з останніх інтерв'ю Метра
ВІДЕО. 75 хвилин з Валерієм Лобановським. Одне з останніх інтерв'ю Метра Андрій Твердохліб
Вчора 14:56 747
День народження Динамо Київ. Історія та еволюція емблеми
День народження Динамо Київ. Історія та еволюція емблеми Valeriy Ruchka
Вчора 14:35 946
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 2 роки тому Ломаченко переміг Лінареса
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 2 роки тому Ломаченко переміг Лінареса Андрій Твердохліб
12.05.2020 21:45 2535
Я повернувся. Майк Тайсон показав свої феноменальні тренування
Я повернувся. Майк Тайсон показав свої феноменальні тренування Valeriy Ruchka
12.05.2020 16:39 1716
Боксер Олександр Усик або той момент, коли виглядаєш гопніком та сцикуном…
Боксер Олександр Усик або той момент, коли виглядаєш гопніком та сцикуном… Valeriy Ruchka
12.05.2020 13:09 3456 12
Про війну, футбол, політику та свій максимум - Артем Прима
Про війну, футбол, політику та свій максимум - Артем Прима Valeriy Ruchka
12.05.2020 10:39 1164
Фергюсон показав своє обличчя після бою проти Гейджи
Фергюсон показав своє обличчя після бою проти Гейджи Valeriy Ruchka
11.05.2020 17:26 1998
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13 Травня 2020
23:56 Баскетбол У НБА назвали найкращого гравця в історії 399
23:44 Теніс Кононенко хоче зробити з українського тенісиста ТОП-гравця 477
23:30 Футбол Суркіс: Динамо виступає за 14 клубів в УПЛ 524
23:14 ММА Гейджи знищить Нурмагомедова у стійці - тренер Фергюсона 638
22:58 Футбол У ПСЖ спростували інформацію про золоті чохли для футболістів 590
22:46 Футбол Відновлення АПЛ можуть перенести 660
22:30 Футбол Де Пена пообіцяв забити гол прямим ударом з кутового 651
22:15 ММА Батько Нурмагомедова опинився у комі через неправильне лікування 870
21:58 Футбол У Динамо не визначились щодо підтримки кандидата в президенти УПЛ 845
21:43 Футбол В УАФ чекають вказівок УЄФА щодо розподілення 4,3 млн євро 909
21:28 Футбол Димінський принципово не фінансує Карпати - журналіст 1046
21:11 Футбол Динамо готове надати Зорі клубну базу ДЮСШ 699
20:55 Футбол У Туреччині назвали дату відновлення чемпіонату 838
20:43 Футбол Ньюкасл запропонував Реалу 60 млн євро за Бейла 1119
20:29 Футбол Дембеле повернувся у розташування Барселони 1226
20:16 Футбол Визначився календар у Першій та Другій лізі 1509
19:57 Футбол Інтер наблизився до трансферу Відаля 1265
19:46 Футбол Шевченко: Хочу повернутися в Мілан в якості тренера 1935
19:30 Біатлон Санітра: Буду цікавитися тренуваннями Джими і Підгрушної 1466
19:17 Футбол Тимчик: Скрипник вселив довіру до самого себе 1528
18:55 Футбол Серія А відновлює сезон з 13 червня 1226 1
18:44 Футбол Арсенал визначився з ціною на Мхітаряна 1833
18:30 Футбол Гравці Минаю здали тести на коронавірус 1410
18:14 Футбол Тимчик: Влітку я повертаюся у Динамо 1494
17:57 Футбол Відновлення УПЛ можуть перенести на 6 червня 1536

Відновлення АПЛ можуть перенести

Вчора 22:46 660 0
Тренери побоюються, що можуть вчасно не підготовити команди до сезону
Відновлення АПЛ можуть перенести
#АПЛ

Джерело - football.ua.

Відновлення англійської Прем'єр-ліги 12 червня перебуває під питанням.

Про це повідомляє The Times.

Причиною є побоювання тренерів, що футболісти не будуть готові грати до цієї дати.

"У нас зараз перший етап підготовки - тренування в маленьких групах без контакту. Ми подивимося, як все буде просуватися, чи не буде проблем з інфекцією. Потім нам потрібно буде почекати дозвіл Прем'єр-ліги приступити до другого етапу. І якщо все буде за планом, тоді відновити повноцінні тренування. Але ми хвилюємося, наскільки довгим буде період перед поновленням тренувань", - розповів неназваний тренер англійського клубу.

Нагадаємо, в АПЛ домовилися продовжити контракти гравців до кінця сезону.

Також, в АПЛ готові відмовитися від матчів на нейтральних полях.

Коментарі ()