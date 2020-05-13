Відновлення АПЛ можуть перенести

Тренери побоюються, що можуть вчасно не підготовити команди до сезону

Відновлення англійської Прем'єр-ліги 12 червня перебуває під питанням.

Про це повідомляє The Times.

Причиною є побоювання тренерів, що футболісти не будуть готові грати до цієї дати.

"У нас зараз перший етап підготовки - тренування в маленьких групах без контакту. Ми подивимося, як все буде просуватися, чи не буде проблем з інфекцією. Потім нам потрібно буде почекати дозвіл Прем'єр-ліги приступити до другого етапу. І якщо все буде за планом, тоді відновити повноцінні тренування. Але ми хвилюємося, наскільки довгим буде період перед поновленням тренувань", - розповів неназваний тренер англійського клубу.

Нагадаємо, в АПЛ домовилися продовжити контракти гравців до кінця сезону.

Також, в АПЛ готові відмовитися від матчів на нейтральних полях.