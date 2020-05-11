Джерело - football.ua.
Контракти футболістів англійської Прем'єр-ліги, які закінчуються 30-го червня 2020 року, буду продовжені до завершення поточного сезону.
Про це повідомляє The Independent.
За даними джерела, мета такого рішення - спільне бажання команд дограти поточні внутрішні турніри в тих же складах, що і до карантину.
Відзначається, що таким чином в клубах залишаться до завершення чемпіонату до 20 відсотків всіх футболістів. Зараз ведуться переговори з самими гравцями про згоду на таке рішення.
Раніше повідомлялося, що матчі Англійської прем'єр-ліги можуть поновити з 1 червня.
Також, в АПЛ можуть заборонити святкування голів і обмін футболками.