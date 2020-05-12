В АПЛ готові відмовитися від матчів на нейтральних полях

В АПЛ готові піти на зустріч клубам

Клубам англійської Прем'єр-ліги можуть дозволити проводити матчі на своїх стадіонах, якщо сезон вдасться відновити.

Про це повідомляє The Times.

АПЛ готова піти на поступки командам і дозволити грати всі матчі, що залишилися до кінця сезону, на своїх власних стадіонах.

Всі клуби повинні будуть надати гарантії безпеки. Основне побоювання керівництва АПЛ полягає в тому, що зовні стадіонів можуть масово збиратися фанати.

Якщо у клубів і поліції міст вистачить ресурсів забезпечити повну безпеку, проведення матчів в традиційному форматі (вдома і на виїзді) буде цілком можливим.

Нагадаємо, в АПЛ домовилися продовжити контракти гравців до кінця сезону.

Раніше повідомлялося, що матчі Англійської прем'єр-ліги можуть поновити з 1 червня.