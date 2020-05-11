Клуби Серії A не отримали фінальний платіж за сезон від телевізійних трансляторів

ТБ-гроші заморожені

В Італії футбольний сезон призупинений з березня і поки немає інформації, чи буде він відновлений, тому телевізійні транслятори вирішили не виплачувати клубам останній платіж за чемпіонат 2019/20.

Про це повідомляє Reuters.

Sky Italia і DAZN заморозили виплати клубам останнього платежу за поточний сезон, тому, що матчів немає і платити просто так вони не хочуть.

Гроші клуби Серії A планували отримати на цьому тижні. У середу представники чемпіонату повинні знову провести зустріч для обговорення в тому числі цього питання.

Уряд Італії поки не дозволив гравцям повноцінні тренування, а міністр спорту Італії сумнівається, що сезон вдасться відновити.

Нагадаємо, сім клубів Серія А вимагають достроково завершити сезон.