Клуби Серії A не отримали фінальний платіж за сезон від телевізійних трансляторів

Джерело - sport.ua.
В Італії футбольний сезон призупинений з березня і поки немає інформації, чи буде він відновлений, тому телевізійні транслятори вирішили не виплачувати клубам останній платіж за чемпіонат 2019/20.
Про це повідомляє Reuters.
Sky Italia і DAZN заморозили виплати клубам останнього платежу за поточний сезон, тому, що матчів немає і платити просто так вони не хочуть.
Гроші клуби Серії A планували отримати на цьому тижні. У середу представники чемпіонату повинні знову провести зустріч для обговорення в тому числі цього питання.
Уряд Італії поки не дозволив гравцям повноцінні тренування, а міністр спорту Італії сумнівається, що сезон вдасться відновити.
Нагадаємо, сім клубів Серія А вимагають достроково завершити сезон.