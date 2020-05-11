 Серія А отримала дозвіл на відновлення командних тренувань | Футбол | Champion.com.ua
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Серія А отримала дозвіл на відновлення командних тренувань

Сьогодні 22:49 414 0
У Італії готуються до відновлення сезону
Серія А отримала дозвіл на відновлення командних тренувань
#Італія, #Серія А

Джерело - football24.ua.

Італійський уряд із 18 травня дозволив клубам відновити повноцінний тренувальний процес.

Про це розповів міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора.

"Вказівки комітету, які слід вважати суворими та обов'язковими, будуть передані Федерації футболу для внесення необхідних змін до протоколу, щоб команди могли продовжити тренування в безпечних умовах з 18 травня", – сказав Спадафора.

Питання про відновлення Серії А залишається відкритим. Остаточне рішення буде ухвалене пізніше.

Наразі гравцям дозволяється тренуватися на клубних базах лише індивідуально.

Нагадаємо, Клуби Серії A не отримали фінальний платіж за сезон від телевізійних трансляторів.

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