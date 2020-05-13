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Гравці Минаю здали тести на коронавірус

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Необхідну процедуру провели прямо на стадіоні клубу
Гравці Минаю здали тести на коронавірус
#Минай, #Перша ліга

Джерело - fcminaj.com.

Футболісти клубу Минай сьогодні, 13 травня, здали ПЛР-тести на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

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"ФК Минай, як і анонсували раніше, сьогодні, 13 травня, організував проведення відповідного тестування на захворювання COVID-19 для своїх футболістів та персоналу клубу. Результати тестування медична служба клубу оприлюднить найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив головний тренер Василь Кобін, футболіст, у якого раніше виявили коронавірусну інфекцію COVID-19, наразі ізольований від команди, лікується.

Нагадаємо, Минай відновив тренування попри коронавірус в одного із гравців.

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