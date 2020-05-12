Минай відновив тренування попри коронавірус в одного із гравців

Гравці Минаю тренуються малими групами та дотримуються усіх медичних рекомендацій.

Про це розповів головний тренер клубу Василь Кобін.

"З учорашнього дня, 11 травня, почали тренування малими групами. Працюють всі, за винятком гравця, у якого виявили коронавірус.

За тиждень до цього в групі в месенджері попередили всіх хлопців, що збираємося на Закарпатті. Легіонери перебували тут, а іногородні футболісти добиралися на машинах.