Минай відновив тренування попри коронавірус в одного із гравців

Джерело - footboom.com.
Гравці Минаю тренуються малими групами та дотримуються усіх медичних рекомендацій.
Про це розповів головний тренер клубу Василь Кобін.
"З учорашнього дня, 11 травня, почали тренування малими групами. Працюють всі, за винятком гравця, у якого виявили коронавірус.
За тиждень до цього в групі в месенджері попередили всіх хлопців, що збираємося на Закарпатті. Легіонери перебували тут, а іногородні футболісти добиралися на машинах.
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Поки працюємо в режимі одноразових тренувань. Дотримуємося всіх медичних рекомендацій: користуємося масками, рукавичками, дезінфікуючими засобами.
Після кожного заняття вимірюємо у гравців температуру. І обов'язково проведемо тестування на коронавірус, поки що в силу певних причин цього не вдалося зробити. Проте, наші лікарі стежать за станом всієї команди. Ситуація повністю контрольована", - розповів Кобін.
Нагадаємо, гравець клубу Першої ліги заразився коронавірусом.