Заражений коронавірусом гравець Миная контактував з одноклубниками

Інфікований футболіст Миная контактував з одноклубниками, через що ситуація є вкрай непростою.

Про це розповів спортивний директор клубу Михайло Кополовець.

"У нас є позитивний тест на коронавірус. Про футбол поки не особливо думаємо, НС у клубі. Зараз все дезінфікується.

Така ситуація, підтвердилася людина. Я з ним контактував й інші футболісти. Ми не знаємо, яка буде ситуація далі.

У понеділок всі здаємо тести. Про футбол зараз ніхто не думає. У мене мама вдома - 60 років. Футболіст підходить, каже, що у нього дівчина астматик.

Ми про все дізналися о 12 годині. Я не хотів давати на сайт цю інформацію, поки не було офіційних документів від лікаря. Він мені їх скинув - ми відразу виставили.

Я б ніколи про це не говорив до офіційного підтвердження. Ніхто нічого приховувати не буде. Є офіційне підтвердження - ми даємо цю інформацію", - сказав Кополовець.