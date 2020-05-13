 Циганик: Раніше середини червня сезон УПЛ не поновиться | Футбол | Champion.com.ua
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Циганик: Раніше середини червня сезон УПЛ не поновиться

Сьогодні 11:51 820 0
Журналіст сумнівається, що матчі почнуться 30-го травня
Циганик: Раніше середини червня сезон УПЛ не поновиться
#Циганик, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

УПЛ не зуміє відновити перерваний сезон вже 30-го травня, як планує керівництво чемпіонату.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Старт УПЛ запланований на 30-е травня, і ми б цього хотіли. Але чи повернеться український футбол 30-го травня? Я скептично налаштований, і вважаю, що раніше середини червня матчів не буде. Тому що потрібно пройти всі медичні протоколи, визначити, як догравати чемпіонат...потрібно, щоб відбулися збори клубів.

Команди приступають до тренувань, але раніше середини червня матчів не буде, на мій погляд", - сказав Циганик.

Раніше, директор Карпат порадив УАФ як витратити кошти, які отримала від УЄФА.

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