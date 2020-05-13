Циганик: Раніше середини червня сезон УПЛ не поновиться

УПЛ не зуміє відновити перерваний сезон вже 30-го травня, як планує керівництво чемпіонату.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Старт УПЛ запланований на 30-е травня, і ми б цього хотіли. Але чи повернеться український футбол 30-го травня? Я скептично налаштований, і вважаю, що раніше середини червня матчів не буде. Тому що потрібно пройти всі медичні протоколи, визначити, як догравати чемпіонат...потрібно, щоб відбулися збори клубів.

Команди приступають до тренувань, але раніше середини червня матчів не буде, на мій погляд", - сказав Циганик.