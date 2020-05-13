 Барселона виставила Семеду на трансфер | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата
Сьогодні 12:14 1402
Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків
Сьогодні 15:59 620
ВІДЕО. 75 хвилин з Валерієм Лобановським. Одне з останніх інтерв'ю Метра
Сьогодні 14:56 461
Команда борця Грицая вже збудувала клітку для бою з Усиком
Сьогодні 13:51 1328
Беленюк хоче стати суддею протистояння Усика з хейтерами
Сьогодні 11:33 1923
Арсенал має намір повернутися до трансферу Матвієнка
Сьогодні 10:25 756
Зінченко був близький до переходу у російський Зеніт
Сьогодні 07:33 1512
Український телеканал готовий транслювати бій Усик – Грицай
Вчора 19:11 3203
Санітра вказав на головне завдання у збірній України
Вчора 18:52 2117
Ковалець очолив Чорноморець - ЗМІ
Вчора 17:56 1907 1
Блоги
Ястремська презентувала свою першу пісню
Ястремська презентувала свою першу пісню Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:17 507 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:14 1401
Тренер, що випередив час. 11 цитат Лобановського
Тренер, що випередив час. 11 цитат Лобановського Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:13 2027
18 років тому помер Валерій Лобановський
18 років тому помер Валерій Лобановський Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:48 1260
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 2 роки тому Ломаченко переміг Лінареса
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 2 роки тому Ломаченко переміг Лінареса Андрій Твердохліб
Вчора 21:45 2025
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:44 Футбол Арсенал визначився з ціною на Мхітаряна 168
18:30 Футбол Гравці Минаю здали тести на коронавірус 193
18:14 Футбол Тимчик: Влітку я повертаюся у Динамо 298
17:57 Футбол Відновлення УПЛ можуть перенести на 6 червня 475
17:50 Блог Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема 323
17:43 Автоспорт Феттель визначився зі своїм майбутнім 553
17:30 Футбол Протасов: Лобановський був неймовірною людиною та професіоналом 581
17:14 Футбол Барселона виставила Семеду на трансфер 590
16:57 ММА Мак-Грегор анонсував свій наступний бій 649
16:43 Футбол Ювентус пропонує Манчестер Юнайтед трьох гравців заради Погба 720
16:31 Бокс Братів Кличко запросили на боксерський турнір легенд 1036
16:12 Футбол Рома розпочала переговори щодо трансферу Мораеса 1005
15:59 Футбол Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків 620
15:55 Легка атлетика World Athletics затвердила оновлений календар Діамантової ліги 641
15:40 Футбол Карпати відшукали кошти для тестування на коронавірус 815
15:32 Інше В Арізоні дозволили відновити спортивні заходи без глядачів 743
15:25 Футбол ФІФА скасувала церемонію вручення нагород The Best-2020 745
15:10 Футбол Клуб Другої ліги втратив нового інвестора 1109
15:02 Блог Як правильно відновлюватись після тренувань 304
14:56 Блог ВІДЕО. 75 хвилин з Валерієм Лобановським. Одне з останніх інтерв'ю Метра 461
14:55 Боротьба Український боєць ММА: Ломаченко переможе Лопеса 1046
14:40 Футбол Президент Альянсу: УАФ дали гроші в УЄФА на допомогу в боротьбі з COVID-19, а вони не хочуть ділитися 469
14:35 Блог День народження Динамо Київ. Історія та еволюція емблеми 574
14:25 Бокс Хей: Чісора до Усика буде готовий краще, ніж до бою з Кличком 1326
14:09 Формула 1 Феттель близький до завершення кар'єри у Формулі-1 - журналіст 1484

Барселона виставила Семеду на трансфер

Сьогодні 17:14 590 0
Нелсон Семеду влітку може покинути клуб
Барселона виставила Семеду на трансфер
#Барселона

Джерело - sportarena.com.

Барселона і захисник Нелсон Семеду не зуміли домовитися про новий контракт.

Про це повідомляє Marca.

Керівництво іспанського клубу пропонувало футболістові збірної Португалії продовжити угоду до літа 2025 року, але сторони не дійшли згоди.

Барселона відмовилась виконувати фінансові запити Семеду і перервали переговори з гравцем. Португалець виставлений на трансфер - каталонці хочуть продати гравця за 40 млн євро.

Також Барселона розглядає варіант, що Семеду стане частиною угоди по підписанню іншого футболіста.

Раніше, чотири гравці Барселони відмовляються покидати клуб.

Нагадаємо, Барселона цікавиться Депаєм.

Коментарі ()