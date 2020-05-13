Нелсон Семеду влітку може покинути клуб

Барселона і захисник Нелсон Семеду не зуміли домовитися про новий контракт.

Про це повідомляє Marca.

Керівництво іспанського клубу пропонувало футболістові збірної Португалії продовжити угоду до літа 2025 року, але сторони не дійшли згоди.

Барселона відмовилась виконувати фінансові запити Семеду і перервали переговори з гравцем. Португалець виставлений на трансфер - каталонці хочуть продати гравця за 40 млн євро.

Також Барселона розглядає варіант, що Семеду стане частиною угоди по підписанню іншого футболіста.

Раніше, чотири гравці Барселони відмовляються покидати клуб.

Нагадаємо, Барселона цікавиться Депаєм.