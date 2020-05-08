Ім'я футболіста не розголошується

Джерело - ФК Минай.

Один з футболістів клубу Першої ліги Минай захворів на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Ім'я футболіста не розголошується. Він здав тест 7 травня в одному з місцевих медичних закладів, результат виявився позитивним.

Гравець ізольований і отримує медичну допомогу.

У зв'язку з інцидентом Минай проведе перевірку всіх футболістів та інших працівників клубу. Результати тестування оголосять найближчим часом.

Раніше, президент ПФЛ запропонував несподіваний варіант завершення сезону у Першій лізі.