Алієв: Батько офігів, що я в Україні

35-річний експівзахисник Динамо і збірної України Олександр Алієв підлітком перебрався з московського Спартака до київського клубу після турніру у Балаклаві.

Про це заявив сам колишній футболіст.

"Як я потрапив у Динамо... Мене сюди запросили в 15 років. Всією моєю кар'єрою займався батько. Я був на турнірі в Балаклаві. Тоді туди приїхав Дніпро-75. Ми приїхали 85-м роком, а Дніпро-75 приїхав 84-м роком. Ми посіли друге місце, і на цьому турнірі був Павло Олександрович Яковенко. От і все. Нас, 9 осіб зі Спартака, помітили, і ми переїхали сюди.

У 15 років мені тут сподобалося. Яковенко дав мені трубку, попросив зателефонувати батькові. Я зателефонував батькові, він, звичайно, офігів, що я в Україні. Яковенко поспілкувався з батьком, він приїхав, подивився умови, запитав, чи подобаються вони мені. Я сказав, що я хочу тут залишитися.

Це була академія 85-го року, і збірна України планувалася 85-го року. Хоча у нас було іногородніх дуже багато хлопців, я маю на увазі - з Росії. Але ми отримали громадянство. Я грав по 85-му року за збірну. І ось так пішло-пішло-пішло. У 17 років я випустився і потрапив в дубль і в першу команду "Динамо", - зазначив Алієв.