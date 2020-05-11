Алієв оголосив про створення нового YouTube-каналу

Колишній український футболіст Олександр Алієв анонсував створення нового YouTube-каналу.

Про це розповів сам гравець.

"Кенти, у мене буде ще один, новий канал. Я створюю новий канал. Називатися він буде Вечірній кент, як в Росії є Вечірній Ургант.

На цьому каналі я буду частіше виходити в YouTube. Будемо спілкуватися там. З instagram я трохи йду, але все одно буду туди заходити. Всі стріми будуть саме на Вечірньому кенті", - сказав Алієв.