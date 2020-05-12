Агробізнес бажає грати без завдань у чемпіонаті і просто прагне заробити грошей..

Про це розповів президент клубу Інгулець Олександр Поворознюк.

"Чемпіонат потрібно дограти лише тим командам, які подали документи на атестацію в УПЛ. Це шість команд. Ми прекрасно розуміємо, чому тут хоче бути Агробізнес - вони просто прагнуть заробити грошей.

Команда хоче брати участь без завдань. Вони не прагнуть у Вищу лігу, а хочуть просто грати. З одними їм потрібно буде впертися, під інших лягти і отримати за це гроші. Це буде неправильно. Я за те, щоб шість команд Першої ліги відіграли один круг, можна в одному місті, і чесно поборолися за путівку в УПЛ", - сказав Поворознюк.