Барселона повісила цінник на Семеду

Футболіст коштує 50 млн євро

Каталонська Барселона влітку розгляне можливість продажу захисника збірної Португалії Нелсона Семеду.

Про це повідомляє ccma.cat.

Керівництво каталонців готове відпустити футболіста за 50 мільйонів євро. Тренерський штаб вважає, що 26-річний португалець не зміг розкритися в клубі, тому краще підшукати йому заміну.

Семеду входить в сферу інтересів ПСЖ, Манчестер Сіті, Баварії і Інтера.

Відзначимо, що в цьому сезоні Нелсон провів за блаугранас 29 матчів у всіх турнірах, де віддав 5 результативних передач.

Раніше, чотири гравці Барселони відмовляються покидати клуб.

Нагадаємо, Барселона цікавиться Депаєм.