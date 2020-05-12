Барселона повісила цінник на Семеду

Джерело - sport.ua.
Каталонська Барселона влітку розгляне можливість продажу захисника збірної Португалії Нелсона Семеду.
Про це повідомляє ccma.cat.
Керівництво каталонців готове відпустити футболіста за 50 мільйонів євро. Тренерський штаб вважає, що 26-річний португалець не зміг розкритися в клубі, тому краще підшукати йому заміну.
Семеду входить в сферу інтересів ПСЖ, Манчестер Сіті, Баварії і Інтера.
Відзначимо, що в цьому сезоні Нелсон провів за блаугранас 29 матчів у всіх турнірах, де віддав 5 результативних передач.
Раніше, чотири гравці Барселони відмовляються покидати клуб.
Нагадаємо, Барселона цікавиться Депаєм.