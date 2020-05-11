Поворознюк: Шахтар влаштовує мати кишеньковий чемпіонат

Президент Інгульця Олександр Поворознюк вказав причину, чому Шахтар проти ідеї розширення УПЛ до 14 команд.

Про це розповів сам президент клубу.

"Ви ж розумієте, хто цього хоче - Шахтар. Чому? Тому що на сьогодні його все влаштовує: 12 команд, кишеньковий чемпіонат, єдиного пулу не буде, тому що 6 на 6.

Зараз в УПЛ заходять 3 команди. А хто претенденти? Рух, Волинь, Інгулець, Минай. За кого вони будуть голосувати при виборі каналу для єдиного пулу - за ТК Футбол чи плюси? Ось тому вони все трясуться. Серед них немає шахтарських донорів. Були б донори типу Маріуполя, вони були б за 16 команд, - сказав Поворознюк.