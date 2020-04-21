Сім клубів Серія А вимагають достроково завершити сезон

Джерело - football24.ua.
Представники семи клубів заявили про незгоду з можливим дограванням кампанії після спаду захворюваності COVID-19.
Про це повідомляє Adnkronos.
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Проти відновлення сезону Парма, Болонья, Удінезе, Торіно, Сампдорія, СПАЛ і Брешія. Вони вважають, що при проведенні матчів збережеться ризик зараження коронавірусом.
Натомість Серія А оголосила про намір відновити сезон після рішення влади про безпечні умови для італійців.
Нагадаємо, Ювентус запропонує Зідану посаду головного тренера.