Сім клубів Серія А вимагають достроково завершити сезон

Частина клубів Серіяї А не хочуть відновлювати сезон через пандемію коронавірусу

Представники семи клубів заявили про незгоду з можливим дограванням кампанії після спаду захворюваності COVID-19.

Про це повідомляє Adnkronos.

Актуально: Фоньїні: Померли тисячі людей, а в Італії хочуть грати у футбол

Проти відновлення сезону Парма, Болонья, Удінезе, Торіно, Сампдорія, СПАЛ і Брешія. Вони вважають, що при проведенні матчів збережеться ризик зараження коронавірусом.

Натомість Серія А оголосила про намір відновити сезон після рішення влади про безпечні умови для італійців.

Нагадаємо, Ювентус запропонує Зідану посаду головного тренера.