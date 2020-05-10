Брестське Динамо переграло динамівців з Мінську у 8 турі чемпіонату Білорусі

Лаптєв приніс перемогу господарям

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 травня, у восьмому турі чемпіонату Білорусі відбувся матч Динамо (Брест) - Динамо (Мінськ).

Після прострілу Нойока Бручич зрізав м’яч у власні ворота - захисник на мить випередив Мілевського. А на 24-ій хвилині Даніло зрівняв рахунок. У другому таймі матчу Лаптєв приніс перемогу господарям.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

8 тур, 10 травня

Динамо (Брест) - Динамо (Мінськ) 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 5 Бручич (авт), 1:1 - 24 Даніло, 2:1 - 52 Лаптєв

Раніше, Шахтар Вернидуба не зміг переграти Вітебськ у 8 турі чемпіонату Білорусі.

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