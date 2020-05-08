БАТЕ може підписати захисника збірної Чорногорії

Шимич виступав за БАТЕ у 2011-12 роках

32-х річний захисник збірної Чорногорії Марко Шимич може повернутися до білоруського БАТЕ.

Про це повідомляє transfermarkt.belarus.

Віце-чемпіон Білорусі веде переговори з гравцем. Шимич може дістатися жовто-синім безкоштовно, оскільки з січня перебуває в статусі вільного агента. Останнім клубом футболіста був узбецький Пахтакор.

Шимич виступав за БАТЕ в 2011-12 роках. Після цього Марко грав за Кайсеріспор, Хапоель (Тель-Авів), Ростов і Пахтакор.

Нагадаємо, БАТЕ переграв Німан у 7 турі чемпіонату Білорусі.