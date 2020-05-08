Слуцьк зазнав другої поразки у сезоні

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 травня, у восьмому турі чемпіонату Білорусі лідер ФК Слуцьк вдома програв Енергетику-БДУ.

У першому таймі матчу гостям вдалося забити два голи з пенальті. Слуцьк до перерви один гол відіграв Умар відзначився після передачі українця Чеботаєва.

На 71-ій хвилині Енергетик-БДУ залишився у меншості. Попри це господарі, які створили чимало моментів, не скористалися більшістю і програли.

Сергій Чеботаєв провів увесь матч за Слуцьк, Юрій Тетеренко - на лаві запасних.

Слуцьк з 16 очками перебуває на першому місці у турнірній таблиці. В Енергетика стало 15 очок.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

8 тур, 8 травня

Слуцьк - Енергетик-БДУ 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 17 Джахшибаєв (пен), 0:2 - 28 Джахшибаєв (пен), 1:2 - 41 Умар

Раніше, Шахтар Вернидуба знищив Іслоч у 7 турі чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, колишній гравець Слуцька спрогнозував чемпіона Білорусі.