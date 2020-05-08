Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 8 травня, у восьмому турі чемпіонату Білорусі лідер ФК Слуцьк вдома програв Енергетику-БДУ.
У першому таймі матчу гостям вдалося забити два голи з пенальті. Слуцьк до перерви один гол відіграв Умар відзначився після передачі українця Чеботаєва.
На 71-ій хвилині Енергетик-БДУ залишився у меншості. Попри це господарі, які створили чимало моментів, не скористалися більшістю і програли.
Сергій Чеботаєв провів увесь матч за Слуцьк, Юрій Тетеренко - на лаві запасних.
Слуцьк з 16 очками перебуває на першому місці у турнірній таблиці. В Енергетика стало 15 очок.
Слуцьк - Енергетик-БДУ 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 17 Джахшибаєв (пен), 0:2 - 28 Джахшибаєв (пен), 1:2 - 41 Умар
Раніше, Шахтар Вернидуба знищив Іслоч у 7 турі чемпіонату Білорусі.
Нагадаємо, колишній гравець Слуцька спрогнозував чемпіона Білорусі.