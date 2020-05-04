Після смерті президента і засновника клубу Анатолія Капського у 2018 році у грі БАТЕ спостерігається спад.

Про це заявив ексгравець Слуцька Олександр Сафонов.

"Який мій прогноз на чемпіонат Білорусі? Яка команда стане чемпіоном? Солігорський Шахтар під керівництвом Юрія Вернидуба…

Щодо БАТЕ? Після смерті президента і засновника клубу Анатолія Капського у 2018 році у грі БАТЕ спостерігається спад. Я все ж віддаю перевагу Шахтарю", - зазначив Сафонов.