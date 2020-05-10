 Три гравці іспанського клубу заразилися коронавірусом | Футбол | Champion.com.ua
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Три гравці іспанського клубу заразилися коронавірусом

Сьогодні 20:55 135 0
Їх імена стануть відомі пізніше
Три гравці іспанського клубу заразилися коронавірусом
#Бетіс

Джерело - football.ua.

Відразу три представники першої команди Бетіса здали позитивний результат тестування на коронавірус під час перевірки всіх гравців команди.

Про це повідомляє Football Espana.

Їх імена стануть відомі пізніше.

Тести на вірус здавали представники всіх клубів Ла-Ліги, перш ніж приступити до тренувань. Заразився також півзахисник Гранади Янхель Еррера.

Таким чином, серед футболістів чемпіонату Іспанії коронавірусів заразилися вже шість осіб: раніше COVID-19 підтвердився у Ренана Лоді з Атлетіко і Алекса Ремір з Реал Сосьєдаду.

Нагадаємо, в Іспанії визначили дату, коли повернеться футбольний сезон.

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